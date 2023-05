A fruta fresca é o melhor esconderijo para a cocaína

A criatividade dos traficantes de cocaína não tem limites e quase tudo serve para esconder a droga das autoridades policiais. No entanto, há métodos mais utilizados do que outros e um dos preferidos dos cartéis internacionais passa pelo recurso aos contentores de fruta.

A cocaína é dissimulada entre a carga com origem na América do Sul e destinada aos maiores portos portugueses, onde é retirada por estivadores controlados pela rede. Noutros casos, a organização criminosa só tem acesso à droga quando o contentor chega a armazéns de empresas de fachada. Além da fruta, os traficantes escondem droga em máquinas, no meio de carvão e entre grãos de café.

1 de maio de 2023