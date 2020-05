"A minha mãe espetou uma faca no meu pai"

Roberto Bessa Moreira e Salomé Filipe com João Paulo Costa Hoje às 10:56 Facebook

Motivada por ciúmes, mulher matou marido com facada perto do coração. Filho de 17 anos assistiu ao crime e pediu auxílio aos vizinhos.

Com uma única facada, desferida perto do coração, Ana Costa, de 45 anos, matou o marido, Nuno Ribeiro, de 43, com quem mantinha um relacionamento há quase duas décadas. Ciúmes terão estado na origem de uma discussão que culminou, sexta-feira, pouco depois das 3.30 horas, na morte do homem, na casa onde o casal vivia, no centro de Estarreja. O filho de ambos, de 17 anos, que havia acordado com o barulho do conflito, ainda tentou separar os pais, mas acabou por não conseguir evitar a morte do progenitor.