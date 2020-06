"A miúda está morta". Procurador alemão diz ter provas de que Maddie morreu

JN Hoje às 21:18 Facebook

Um procurador alemão afirmou que tem provas de que Madeleine McCann está morta e apelou aos turistas britânicos para ajudar a identificar as antigas casas do suspeito.

O procurador Hans Christian Wolters afirmou à Sky News que a Polícia precisa de mais informações sobre onde é que o novo suspeito, identificado como Christian B, viveu para poder procurar o corpo de Madeleine.

Wolters admitiu, no entanto, que não possui "provas concretas" suficientes para o suspeito ser julgado.

O alemão acredita que existem outras vítimas britânicas de ataques sexuais e pediu que entrem em contacto com a Polícia.

"Depois de todas as informações que obtivemos, a miúda está morta. Não temos informações de que ela possa estar viva. Todas as indicações que temos, de que não lhe posso dizer, apontam para que Madeleine esteja morta", garantiu Wolters à Sky News.

"Temos dados que não podemos comunicar que falam pela teoria de que Madeleine está morta, mesmo que tenha que admitir que não temos o corpo", acrescentou.

"As provas concretas não temos, não temos as provas cruciais do corpo de Madeleine McCann. Acreditamos que ela esteja morta, mas não temos provas suficientes para que possamos obter um mandado para o suspeito na Alemanha pelo assassinato de Madeleine McCann", continuou Wolters.

"Neste momento, também não temos provas suficientes para um julgamento no tribunal, mas temos algumas evidências de que o suspeito realizou o crime. É por isso que precisamos de mais informações das pessoas, especialmente dos lugares em que ele morou, para que possamos marcar esses lugares e procurar Madeleine".