A última missão de Donatello, o cão da PSP

Prestes a completar nove anos, Donatello cumpriu, esta quinta-feira, a sua última missão no Jardim de Infância do Bairro dos Pescadores, na Nazaré, onde Paulo Quintal, agente principal da Unidade Especial do Grupo Cinotécnico da PSP, esteve a ensinar às 63 crianças como devem tratar os cães. Com problemas nos rins, o rottweiler vai ter agora o merecido descanso, após ter percorrido escolas de todo o país a demonstrar as suas habilidades.

Ao longo de perto de uma hora, Paulo Quintal ensinou às crianças que "os animais não são brinquedos", pelo que não devem interagir com cães quando estão sozinhos, nem fazer-lhes festas sem perguntarem primeiro ao dono se podem. Se este concordar, o agente da PSP explicou que devem começar por dar a mão a cheirar ao animal e, só depois, acariciá-lo. E assegurou que o canídeo nunca mais se irá esquecer do seu cheiro.

Atento às indicações de tratador, o rottweiler de olhar doce esteve sempre compenetrado na sua tarefa. Por isso, quando Paulo Quintal disse às crianças para chamarem Donatello pelo nome e se afastou um pouco, de nada valeu aos miúdos insistirem, porque o cão nem se mexeu. Com este exemplo, o agente da PSP demonstrou a importância de ensinar regras aos animais, para que sejam obedientes.