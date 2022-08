Abalroa carro da companheira ao sair de hotel com outra mulher

JN Hoje às 16:26 Facebook

Um homem de 27 anos foi detido por violência doméstica em Lisboa. Ao longo de três anos agrediu repetidamente a companheira e chegou a embater propositadamente com o carro onde ela seguia quando foi surpreendido a sair de um hotel com outra mulher.

Desde o início do relacionamento, em 2019, que o suspeito apresentou comportamento violento e implicativo para com a companheira. Iniciava discussões sem motivo aparente, intimidava-a e injuriava-a e ainda a agredia fisicamente. Segundo a PSP, a situação foi-se agravando, "quer em termos de agressividade e violência, quer em termos de continuidade e frequência".

Numa ocasião, ao ser detetado pela vítima a sair de um parque de estacionamento de um hotel com outra mulher, abalroou deliberadamente o carro onde ela seguia, provocando-lhe danos. No dia seguinte, quando circulava na rua da residência do arguido, este arremessou uma pedra à viatura, causando-lhe ainda mais danos.

Em março deste ano, no interior de uma discoteca em Lisboa, abordou-a e agrediu-a pela costas. No mês seguinte, no parque de estacionamento da mesma discoteca agrediu-a com tal violência que lhe causou ferimentos em todo o corpo e até teve de receber tratamento médico-hospitalar.

Após emissão de mandado de detenção, o agressor acabaria detido pela PSP na última segunda-feira. Foi apresentado ao Tribunal de Lisboa Oeste - Cascais, tendo-lhe sido aplicada a medida de afastamento e proibição de contacto com a vítima.