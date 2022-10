Abate de animal que matou bebé em Alenquer será decidido em duas semanas

Autoridades ainda não ouviram pais de bebé e esperam autópsia.

O Ministério Público abriu inquérito ao caso do bebé que morreu no Carregado, Alenquer, quando o cão de família o atacou, mas, até à passada sexta-feira, as autoridades ainda não tinham ouvido os pais da criança. Também é esperado o resultado da autópsia para determinar as causas da morte.

O cão foi levado para os serviços municipais veterinários de Alenquer e a decisão de eutanasiá-lo será tomada em 15 dias. É, aliás, o período definido por lei e que diz respeito à quarentena a que o cão deve ser submetido depois de atacar. Decorridas duas semanas, o veterinário municipal deve avaliar o comportamento do animal e dar parecer sobre se este é eutanasiado ou devolvido aos donos, passando a integrar, assim, a lista de cães perigosos que já atacaram. Neste caso, o cão não pode sair de casa sem trela nem açaime e tem de ser treinado por um treinador certificado pelas forças de segurança. Na tomada de decisão sobre o destino do animal, a gravidade do ato cometido pelo cão é um fator determinante.