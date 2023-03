Abdul bem visto pela vizinhança: "Simpático e muito dedicado aos filhos"

Rogério Matos Hoje às 08:16 Facebook

Refugiado afegão morava num sétimo andar de Odivelas e era muito bem visto pelos vizinhos ouvidos na quarta-feira pelo JN.

Quando a Polícia Judiciária se dirigiu ao florista Gilberto Araújo e lhe perguntou se conhecia o refugiado afegão que matou duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, o empresário ficou em choque.

"Nem queria acreditar que fosse este o responsável por crimes tão macabros. Era um homem admirado por ser pai solteiro com três filhos que andavam sempre impecáveis na rua, bem cuidados, educados, bem dispostos!", desabafou ontem, ao "Jornal de Notícias", o proprietário da Odivelflor, no rés do chão do número 52 da Rua Major Caldas Xavier, em Odivelas.