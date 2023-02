Absolvida dona de cão que feriu gravemente criança em Matosinhos

Namorado que passeava rottweiller e seguradora terão de pagar 127 mil euros às três pessoas atacadas.

A proprietária de "Black", um cão da raça "rottweiller" que feriu gravemente uma criança e dois adultos, em 2017, foi absolvida do pagamento solidário de qualquer indemnização. Já o namorado, Márcio Lourenço, hoje com 30 anos, que passeava o animal, foi condenado pelo Tribunal de Matosinhos a 480 horas de trabalho comunitário e ao pagamento, solidariamente com a seguradora, de 127 mil euros às vítimas. Em primeira instância, a dona do cão também tinha sido condenada por não ter esterilizado o animal. Porém, a 8 de fevereiro foi absolvida de tudo pelo Tribunal da Relação do Porto.

O caso ocorreu na manhã de 25 de abril de 2017. A menina e a família foram a um velório no Padrão da Légua, Matosinhos. No exterior, o cão, com cerca de 80 quilos, sem trela nem açaime, tentou morder a criança. O pai pediu ao jovem com o cão para o prender. Ele respondeu de modo agressivo. Ao ver que o pai tentava fotografá-lo, quis tirar-lhe o telemóvel. O animal viu a agitação e atacou a menina, mordendo-lhe violentamente cabeça e arrastando-a pelo chão.