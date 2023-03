Absolvido de difamação engenheiro que associou autarca a ideologia nazi

Relação revoga condenação em primeira instância. Arguido criticou duramente no Facebook presidente da Câmara da Feira por tirar deficientes de instituição para acolher idosos com covid.

O Tribunal da Relação do Porto absolveu um engenheiro civil de ter difamado o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, ao sugerir que este perfilhava a ideologia nazi. O edil sentiu-se "humilhado e vexado" com uma publicação feita no Facebook pelo arguido, que, em primeira instância, foi condenado pelo crime de difamação agravada, numa pena de multa de 1350 euros e numa indemnização de 800 euros.

Em causa estava um texto em que o engenheiro criticou o autarca por ter retirado doentes com deficiência da Casa Ozanam, um projeto da Sociedade de São Vicente de Paulo que apoia pessoas desvalidas, para dar lugar a idosos com covid-19. "Sabiam que para isso ser possível há utentes da Casa Ozanam portadores de deficiência "despejados" num pavilhão e que esse não tem recursos nem condições adequadas?", questionou o engenheiro. Na base da revolta estava a sua "vivência pessoal" e o seu "ativismo cívico" em relação à esclerose lateral amiotrófica, doença de que faleceu o pai, de quem foi cuidador.