Absolvido romeno que terá regado mulher e filha com gasolina

Madalin Ion, o homem que regou a mulher e o quarto da filha com gasolina, foi esta quarta-feira absolvido dos quatro crimes de que estava acusado: dois de homicídio qualificado na forma tentada, um de violência doméstica e um de incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas na forma tentada.

O cidadão romeno, de 45 anos, tinha sido libertado do Estabelecimento Prisional de Beja, onde se encontrava em prisão preventiva desde o passado dia 24 de fevereiro, na passada segunda-feira depois de na primeira sessão do julgamento as vítimas, a mulher e a filha, se terem recusado a depor para o incriminar.

Na curta sessão de leitura do acórdão o presidente do Coletivo de Juízes sustentou que "restaram ao tribunal as declarações do arguido no primeiro interrogatório, onde disse ter ofendido a mulher, mas ter contado uma versão diferente dos acontecimentos. Assim, não restava outra alternativa que ser absolvido de todos os crimes", justificou o magistrado.

O caso ocorreu a 22 de fevereiro do corrente ano, quando inconformado com o fim de um casamento de 22 anos, do qual nasceram três filhos, dois dos quais ainda menores, Madalin Ion regou a mulher e o quarto da filha e outras dependências de uma casa, em Beja, com gasolina para as matar. Valeu o facto do filho ter impedido o progenitor de ter acendido dois isqueiros que leva nos bolsos.