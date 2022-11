Abusa de neta da companheira no campismo

Um operário da construção civil, de 33 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por suspeita de ter abusado das netas da companheira. São duas menores, de cinco e 14 anos, que terão sido molestadas desde 2020 até agora. O último crime, cometido contra a mais nova, aconteceu num parque de campismo, em Espinho.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o caso foi espoletado no último verão. Os pais das vítimas, que vivem em Vila Nova de Gaia, tinham confiado as menores à avó. O pedófilo e a companheira, 20 anos mais velha, foram passar uns dias de férias num parque de campismo do concelho de Espinho. Foi lá que o arguido praticou atos sexuais de relevo à criança de cinco anos.

À noite, quando já estava em casa dos pais, a menor desabafou. Contou o que o namorado da avó materna lhe tinha feito. Imediatamente, os pais levaram a filha para o hospital de Gaia, onde foi feita uma participação policial. O caso transitou para a PJ do Porto que começou a investigar e verificou que a outra filha do casal também tinha sido vítima de abusos.

A menor denunciou que era molestada desde outubro de 2020.

"Os abusos apenas foram revelados agora pelo facto de as vítimas, atualmente de cinco e 14 anos de idade, temerem o agressor, bem como que o seu relato não fosse considerado verdadeiro em oposição ao do adulto abusador", precisa a PJ. Levado a tribunal, o detido foi libertado, mas ficou sujeito a apresentações periódicas e obrigado a tratamento médico à sua parafilia, como medida de coação.