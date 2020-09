Abusaram de menina e esfaquearam o pai em Vila Franca de Xira

RP Hoje às 17:45 Facebook

A PJ deteve, em Vila Fanca de Xira, três homens, com idades entre os 17 e os 23 anos, que abusaram sexualmente de uma menina de 13 anos e esfaquearam o pai diversas vezes, ameaçando-os de morte.

Em comunicado, a A Polícia Judiciária refere que os factos ocorreram no passado dia 27 de março, numa localidade do concelho de Vila Franca de Xira, "quando os agressores, após perpetrarem um crime de abuso sexual sobre uma criança, com 13 anos, vieram a esfaquear, várias vezes, o pai da mesma".

De acordo com a PJ, os indivíduos ameaçaram repetidamente as vítimas com "a execução de mais crimes contra a liberdade e integridade sexual da criança e, também, contra a vida de ambas as vítimas".

Um dos detidos já possuía antecedentes criminais por roubo, furtos em estabelecimentos, tráfico de droga e ameaça com arma de fogo.

Foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial e um deles ficou em prisão preventiva, enquanto os outros dois ficaram sujeitos a apresentações policiais, um com periodicidade diária e outro bissemanal, assim como à proibição de contactos com as vítimas e demais intervenientes processuais.