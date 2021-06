Abusava da filha e filmava violações da tia avó acamada

Alexandre Panda Hoje às 18:15 Facebook

Um homem, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária em Lisboa por ter abusado da filha, de 12 anos, mais de 300 vezes, mas também por ter violado uma tia avó, de 74 anos, acamada por doença. O indivíduo, colocado em prisão preventiva, filmava as violações com a idosa.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo, um ex-toxicodependente, começou a abusar da filha, então com 11 anos, no ano passado. A menor foi-lhe entregue pela mãe, que tem guarda habitual, porque esta teve de se deslocar largas semanas para o estrangeiro.

Nesse período de tempo, a criança foi sujeita a vários tipos de abuso e também seria forçada a ver filmes de cariz pornográfico.

Quando a mãe regressou, a criança passou a visitar o pai aos fins-de-semana e o indivíduo aproveitava estes momentos a sós para molestar a filha. Mas no final do mês de maio, a mãe começou a desconfiar do ex-companheiro e fez uma queixa junto das autoridades.

A brigada de luta contra os crimes sexuais da PJ de Lisboa investigou o caso e reuniu prova suficiente para deter o indivíduo.

Durante as buscas, que decorreram na passada sexta-feira, os inspetores encontraram a idosa acamada e também os vídeos das violações. O detido terá molestado sexualmente a tia avó, de quem era o principal cuidados, pelo menos dez vezes