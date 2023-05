Menina institucionalizada abusada pelo companheiro da mãe durante visitas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 35 anos, que é suspeito de abusar diversas vezes da filha da companheira, de 13 anos, que se encontrava institucionalizada numa fundação, em Beja.

Segundo a PJ, as agressões sexuais sucederam em períodos distintos, iniciando-se em 2021 e prolongando-se até este mês de maio. Os abusos verificavam-se durante as visitas da mãe e companheiro à criança, que se encontra institucionalizada "ao abrigo de medida de promoção e proteção em fundação do concelho de Beja".

O suspeito aproveitava as visitas autorizadas e ausências acompanhadas da família, para, sob variados pretextos, permanecer a sós com a criança, utilizando esses momentos para perpetrar os abusos.

O detido vai ser ouvido em primeiro interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.