Abuso em vacinação no Hospital da Cruz Vermelha arquivado contra vontade da PJ

Rogério Matos * Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

PJ propôs acusações de médicos, técnico, enfermeira e gestora no Cruz Vermelha por abuso de poder e recebimento indevido de vantagem.

As conclusões da investigação da Polícia Judiciária (PJ) eram claras. Os três responsáveis pela elaboração da lista de pessoal prioritário para vacinar contra a covid-19 no Hospital da Cruz Vermelha (HCV), assim como três médicos e um técnico, tinham de ser acusados pelos crimes de abuso de poder e recebimento indevido de vantagem.

Mas o Ministério Público (MP) teve um entendimento diferente e arquivou o caso. Os vacinados agiram sem dolo e quem os selecionou também. As irregularidades detetadas levaram, na altura, à demissão do então líder da task force, Francisco Ramos, que era simultaneamente presidente da Comissão Executiva do HCV.