Abusou de dois meninos que abordou num parque infantil do Grande Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 56 anos, que é suspeito de ter abusado de dois irmãos, de três e oito anos, que abordou num parque infantil do Grande Porto. Foram os meninos, filhos de cidadãos estrangeiros, que denunciaram os abusos aos pais.

O arguido, refere a PJ em comunicado divulgado esta sexta-feira, aproveitou-se do facto de as vítimas "se encontrarem sozinhas num parque infantil próximo de casa" e abordou-as, em julho passado, com "o propósito concretizado de as molestar sexualmente".

"As vítimas, quer pela sua idade, quer pelo facto de serem filhos de cidadãos estrangeiros que não dominam a língua portuguesa, submeteram-se à situação abusiva, que mais tarde relataram aos progenitores", afirma a PJ.

Os pais comunicaram os factos à Judiciária, que identificou e deteve o suspeito. Ouvido em primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.