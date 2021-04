Abusou de filha e enteada de colega de casa quando este saía

Rogério Matos Hoje às 10:47 Facebook

Um homem com 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter abusado sexualmente, durante nove meses, de duas meninas de 11 anos, no Seixal.

Os crimes ocorreram numa residência com vários quartos alugados, um dos quais pelo suspeito e outro pelo pai de uma das meninas e padrasto da outra, que se tinha mudado recentemente para a casa partilhada.

Nas visitas que as meninas faziam ao seu pai e padrasto, entre março e novembro do ano passado, o suspeito abusou delas por nove vezes. Aproveitava a ausência do colega de casa para fazer breves recados e cometia os crimes.

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve agora o suspeito, indiciado pela prática de nove crimes de abuso sexual de crianças. Foi presente ao Tribunal do Seixal, que o libertou com a condição de não se aproximar das vítimas, proibição de residir e frequentar a residência onde ocorreram os crimes e obrigação de apresentação periódica à esquadra.