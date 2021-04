Abusou de menina de 11 anos e obrigava-a a ver vídeos pornográficos

RP Hoje às 10:03 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Loulé, um homem, com 31 anos, que terá abusado sexualmente de uma familiar com 11 anos no final do ano passado e no início deste ano. O indivíduo ainda obrigava a vítima a ver vídeos pornográficos

As agressões sexuais, refere a PJ, sucederam em períodos distintos, no final de 2020 e início deste ano.

Em comunicado, a PJ sublinha que "na sequência da investigação de imediato desencadeada, foi possível a recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais perpetradas pelo ora detido, colocando a menor termo a meses de silêncio relativamente aos episódios de violência sexual de que fora vítima, sendo igualmente apreendidos vários ficheiros contendo gravações de teor pornográfico, que se presumem ter sido exibidos perante a criança".

As agressões sexuais verificavam-se na residência do homem e na da menor e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, o abusador ficou em prisão preventiva.