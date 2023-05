Abusou sexualmente da filha após reatar relação interrompida há oito anos

JN Hoje às 12:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 33 anos, abusou sexualmente da filha menor. O crime foi cometido desde janeiro deste ano, em Vila Nova de Gaia, depois de o progenitor ter reatado uma relação com a adolescente, interrompida há vários anos. Detido pela Polícia Judiciária (PJ), está em prisão preventiva.

O divórcio afastou o indivíduo da casa da família e também da vida da filha, que, na ocasião, tinha seis anos. Ao longo dos oito anos seguintes, o pai nunca contactou a menina e só a partir de janeiro último é que reatou a ligação. Terá sido igualmente a partir dessa ocasião que terá começado a abusar da filha, agora com 14 anos

As suspeitas foram comunicadas à PJ do Porto e as diligências levadas a cabo permitiram recolher indícios para deter o homem. Levado a tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, mesmo sem ter qualquer antecedente criminal, ficou em prisão preventiva.