Ação relâmpago da PSP deteve traficante que usava bloco para apontar vendas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ação relâmpago, realizada neste domingo, na principal rua do Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, permitiu a detenção de um traficante de droga. O jovem, com 23 anos, ainda tentou fugir, mas foi apanhado pela PSP, junto à porta de uma casa de recuo usada por uma das "firmas" que controlam o narcotráfico naquele espaço.

Estava na posse de uma quantidade considerável de cocaína, heroína, liamba e haxixe, assim como uma avultada quantia de dinheiro proveniente da venda da droga. Tinha também um bloco com a descrição das vendas realizadas.

A Equipa de Intervenção Rápida da PSP do Porto chegou à Rua Vieira da Silva de surpresa, pelas 17.30 horas, e rapidamente os seus elementos irromperam por uma das vielas que separam os blocos habitacionais da Pasteleira Nova. O alvo estava identificado e todos tinham conhecimento que era ali que ele estava a traficar droga. O rapaz ocupa a função de "vendedor" numa das redes criminosas que domina o bairro e estava há muito referenciado por alguns agentes.