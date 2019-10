Acórdão das apostas viciadas do "Jogo duplo" novamente adiado

Alexandre Panda Hoje às 15:09 Facebook

A leitura de acórdão do processo de viciação de apostas desportivas em partidas de futebol profissional, conhecido como o "Jogo Duplo" foi novamente adiado. Os arguidos que deveriam conhecer as sentenças a esta sexta-feira só irão saber se são absolvidos ou condenados no final de janeiro.

O julgamento de um dos maiores casos de corrupção do desporto em Portugal começou no início de 2018 e já teve duas datas marcadas para leitura de acórdão, em junho e na próxima sexta-feira, mas voltou a ser adiado pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa para dia 31 de janeiro de 2020.

A decisão do juiz-presidente prende-se com o andamento de um julgamento considerado urgente por ter arguidos presos, o que já não acontece no "Jogo Duplo".

Os 27 os futebolistas, agentes, treinadores e dirigentes de futebol, que foram indiciados na "Operação Jogo Duplo" por fazerem parte de um esquema de viciação de resultados da Segunda Liga.

Os arguidos vão responder em tribunal por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva no desporto e "apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas". Os arguidos teriam ligações a empresários oriundos da Malásia, cujos nomes surgem referenciados na investigação, embora não tenham sido acusados.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), estes indivíduos financiavam as luvas pagas aos jogadores para manipular resultados. Com o conhecimento antecipado dos resultados, o grupo obtinha lucros chorudos em sítios internacionais de apostas, na Internet, e ainda no jogo Placard, este último utilizado paralelamente por jogadores do Oriental. Os jogadores receberiam quantias nunca inferiores a cinco mil euros.

O MP requereu a aplicação aos arguidos jogadores de futebol as penas acessórias de suspensão de participação nas I e II ligas, Campeonato de Portugal, taças da Liga e de Portugal, por períodos de seis meses a cinco anos.

Para os treinadores foi pedida uma pena acessória de proibição do exercício do cargo "por período não inferior a cinco anos e dois anos", pena semelhante à proposta para os dirigentes desportivos indiciados.

Entretanto, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu quatro arguidos do processo "Jogo Duplo", entre os quais o antigo futebolista Abel Silva, que foi condenado a seis anos e três meses de suspensão.

O acórdão pune Abel Silva, campeão mundial de sub-20 em 1989, com uma sanção de seis anos e três meses, e Gustavo Oliveira, empresário de futebol, por um período de seis anos e nove meses, condenando ambos ao pagamento de multas de 1.785 e 1.887 euros, respetivamente.

O CD da FPF puniu também com suspensões de três anos e seis meses os futebolistas João Rodrigues (João Carela), que na época 2015/2016 representou a Oliveirense, e Hugo Guedes (Moedas), do Folgosa da Maia, por considerar provado que estes violaram os artigos 129.º e 130.º do regulamento disciplinar, relativos a corrupção ou coação, e apostas desportivas.