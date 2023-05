Acórdão "pouco fundamentado" liberta homem que tentou matar ex-companheira

Mariana Rebelo Silva Hoje às 19:02 Facebook

Abílio Oliveira foi condenado a 15 anos de prisão, em julho de 2022, por ter disparado três tiros à ex-companheira, em Cambres, Lamego, mas foi libertado neste domingo, porque se esgotou o prazo de dois anos de prisão preventiva sem que a condenação transitasse em julgado. E não transitou porque, no dia 26 de abril, a Relação de Coimbra voltou a declarar nulo, por "faltar apreciação crítica da prova", o acórdão condenatório do Tribunal de Viseu. A libertação do arguido está a preocupar a vítima do crime e os seus familiares.

O JN sabe que a vítima, de 42 anos, e os filhos, estão em pânico e receiam que o homem, Abílio Oliveira, cumpra o que, alegadamente, terá prometido na prisão: "Acabar o que não tinha conseguido: matá-la".

O Ministério Público, preocupado também com a possível fuga do arguido, requereu a proteção da vítima e, por decisão judicial, aquele foi proibido de se aproximar da mulher a menos de 1000 metros. A pedido da defesa, Abílio Oliveira também terá de se manter afastado dos filhos. Tais medidas serão controladas através da pulseira eletrónica instalada ao arguido.