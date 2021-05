Acordo para perdoar Rui Pinto parado há quatro meses

Alexandre Panda Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Recurso do Benfica contra suspensão provisória aprovado pela Relação em janeiro ainda à espera de Carlos Alexandre.

O acordo que irá permitir a Rui Pinto livrar-se de cinco processos, através da suspensão provisória dos mesmos, está parado há quatro meses. A presidente do Tribunal da Relação de Lisboa ditou em janeiro a admissibilidade de um recurso do Benfica, que se opôs, mas Carlos Alexandre, que já tinha rejeitado a pretensão do clube da Luz meses antes, ainda não se pronunciou.

Em julho do ano passado, o Ministério Público (MP) propôs ao criador do Football Leaks uma suspensão provisória de cinco investigações por acesso indevido. Na prática, Rui Pinto podia livrar-se de qualquer dos casos em que é suspeitos de intrusão nos sistemas informáticos da Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério da Justiça e ainda nas redes do F. C. Porto e do Benfica.