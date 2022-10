Açoriano que abusou de três crianças fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 15:01 Facebook

O homem, de 56 anos, detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado de três crianças de sete, nove e dez anos nos Açores vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os pais das crianças tinham por hábito deixar as meninas à guarda da mulher do agressor. Era uma espécie de ama, que ajudava os pais e que nunca desconfiou do marido.

As três crianças eram de agregados familiares diferentes, mas todas eram vizinhas do indivíduo, que aproveitava os momentos a sós com as vítimas para praticar atos sexuais de relevo.

Ainda segundo apurámos, uma das três crianças foi abusada há vários anos e as duas outras foram molestadas mais recentemente. O caso chegou à Polícia Judiciária após a denúncia das mães de duas das vítimas, a quem as filhas relataram os abusos.

A investigação permitiu reunir prova para deter o indivíduo e descobrir a existência da terceira vítima.

"O detido, com 56 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando submetido à medida de coação de prisão preventiva", precisa a PJ.