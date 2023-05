"Acudir" a clientes do BES foi "preocupação permanente", diz defesa

Inês Banha Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A defesa de Amílcar Morais Pires, considerado o ex-braço direito de Ricardo Salgado no Banco Espírito Santo (BES), garantiu esta terça-feira, em tribunal, que "acudir" aos ex-clientes da instituição financeira, falida em 2014 deixando milhares de lesados, "foi uma preocupação permanente da administração do BES" e do seu cliente enquanto exerceu funções. Tal impunha-se por "dever ético e legal" e para não causar "dano reputacional" ao banco, acrescentou Raul Soares da Veiga, sem poupar na crítica à interpretação que o Ministério Público fez dos factos na acusação.

"Vai-se ao cúmulo de achar que, quando o dinheiro vai reverter para o pagamento aos lesados, é branqueamento. Isto é o fim da lógica, é uma certa perversão das coisas e da intenção com que agiram as pessoas", afirmou, no quinto dia do debate instrutório do processo principal da queda do BES/GES, o advogado.

Numa intervenção que teve de ser parcialmente repetida por falhas no sistema de gravação do Tribunal de Monsanto, em Lisboa, Soares da Veiga apontou ainda a mira ao Banco de Portugal numa das operações alegadamente fraudulentas que, para o Ministério Público, transformaram o GES num castelo de cartas nos seus últimos anos de atividade, apesar de, externamente, ter aparentado durante anos ter uma situação sólida.