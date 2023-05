Acusa sem razão oficina de lhe sabotar BMW e acaba condenado por ofensa

Um homem que se queixou à BMW Portugal de que um concessionário da marca, na Amora, Seixal, lhe tinha sabotado o carro foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) a uma multa de 800 euros. O arguido tinha sido absolvido em primeira instância do crime de ofensa a pessoa coletiva agravado.

O dono do carro, oficial da Marinha na reserva e com mais de 50 anos, não gostou de saber que, durante uma pré-inspeção realizada a 18 de agosto de 2020, tinham sido detetados alguns problemas no seu BMW X6 que iriam exigir a reparação do motor bem como a substituição da bomba de água e do termóstato.

Convencido de que os arranjos dispendiosos não seriam necessários, o arguido optou por levantar o veículo da oficina, três dias depois, sem querer efetuar qualquer tipo de intervenção. No entanto, a caminho de casa, apercebeu-se de que a viatura indicava "excesso de óleo no motor". De imediato, contactou o concessionário, que lhe garantiu que não houve atesto de óleo e que os serviços prestados se cingiram apenas ao diagnóstico da viatura.