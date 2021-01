Acusado de atear fogo de casa onde vivia com a mãe

Luís Moreira Hoje às 21:31 Facebook

Incendiou o quarto da casa onde vivia com a mãe, e tentou impedir os Bombeiros Sapadores de apagar o fogo, agredindo um deles com uma tesoura. Rui Ribeiro, de 50 anos, que está em prisão preventiva, acaba de ser acusado, pelo Ministério Público, de crimes de incêndio e de ofensa à integridade física qualificada.

"Ficámos com a certeza de que pegou fogo ao colchão sabendo que a mãe estava em casa e que iria morrer asfixiada", disse ao JN um dos bombeiros que é testemunha no processo.

O homem, que é toxicodependente, tinha relações difíceis com a família, nomeadamente com a irmã e a mãe. Esta deixara-o permanecer no apartamento, mas com a condição de não aceder, do quarto onde dormia, às restantes dependências.

Na madrugada de 16 de julho de 2020, os bombeiros foram chamados ao local, à 1.29 horas, para apagar as chamas e retirar as pessoas da casa. Mas confrontaram-se com a resistência do arguido, que tentou impedir a extinção do fogo e ameaçou-os com uma tesoura, tendo conseguido fazer um corte na mão de um deles.

O homem, conhecido na vizinhança por causar desacatos, também danificou algum equipamento dos Bombeiros.