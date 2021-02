Acusado de matar cunhados em Valpaços em silêncio na primeira sessão do julgamento

Eduardo Pinto Hoje às 16:01 Facebook

José Elias dos Santos remeteu-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento a que chegou esta segunda-feira, no Tribunal de Vila Real, acusado de matar a tiro dois cunhados. O crime ocorreu em maio de 2020, em Avarenta, aldeia da freguesia de Carrazedo de Montenegro, concelho de Valpaços.

Para além de dois crimes de homicídio qualificado, o arguido, com 67 anos de idade, é acusado pelo Ministério Público de 13 crimes de ameaça agravada e um crime de detenção de arma proibida. Ao coletivo de juízes do Tribunal de Vila Real recusou-se a prestar quaisquer declarações sobre os factos que o levaram a julgamento.

Do primeiro dia de audição de testemunhas destaca-se o pedido do advogado de defesa de José Elias para que este fosse sujeito a uma perícia psiquiátrica. O objetivo seria a avaliação das capacidades mentais.

O Ministério Público protestou, sublinhando que tal exame já havia sido realizado e que ao causídico não resta outra solução senão apresentar recurso. Mas nunca requerer um novo exame. O juiz presidente lembrou-lhe que a insistência num procedimento não está prevista no código penal, advertindo-o pela repetição da conduta.

O juiz lembrou-lhe ainda que a prova que está a ser produzida até poderá obrigar a outras perícias, mas neste momento não vê necessidade de as realizar. Como tal, indeferiu o pedido apresentado pela defesa.

O caso que esta segunda-feira começou a ser julgado no Tribunal de Vila Real data de 30 de maio de 2020. De acordo com a acusação, José Elias dos Santos disparou contra o casal de cunhados: Laurindo Sobrado da Cunha, de 52 anos e irmão da mulher do arguido, e a esposa, Ana Paula Teixeira, de 49 anos. O casal estava a trabalhar num lameiro, junto à localidade de Avarenta, quando foi abatido a tiro.

De acordo com a acusação, José Elias andava desavindo com as vítimas mortais, desde julho de 2018, por entender que ambos prestaram declarações que o desfavoreceram num processo que corria contra ele no Tribunal de Valpaços. Em causa, um crime de ofensa à integridade física de um amigo de Laurindo e Ana Paula, com o qual o arguido se desentendeu devido à partilha de animais que ambos haviam caçado.

Depois de dois anos de desavenças e alegadas ameaças de morte proferidas por José Elias contra os cunhados, que já evitavam andarem sozinhos ou cruzarem-se com ele, no dia 30 de maio de 2020 terá ido à procura deles num lameiro onde cortavam feno e terá usado uma caçadeira para disparar contra os dois, matando-os.

Após os homicídios, de acordo com o Ministério Público, o homem foi para a sua casa e, pelo caminho, atirou a arma de fogo para uma ribeira, ficando a mesma sobre um silvado. Mais à frente, escondeu umas luvas de látex sob uma figueira e foi tomar banho.

No âmbito da investigação, foram apreendidas duas armas legalizadas na posse do arguido e, só no dia seguinte, foram encontrados dois invólucros junto ao local onde estavam os cadáveres, a arma de calibre 12, com número de série rasurado, sobre o silvado e também as luvas de látex. Os exames periciais revelaram que foram a arma e as luvas usadas pelo arguido quando cometeu os crimes.

O Ministério Público refere que "o arguido atuou de forma brutal, fria e determinada", concretizando "um desígnio que vinha acalentando há vários dias". Para o executar, José Elias "refletiu e ponderou os meios a utilizar e o momento e local adequados e que bem conhecia para atuar". A acusação frisa que "o arguido agiu de modo egoísta, mesquinho e irrelevante, apenas no seu interesse e com total desprezo pela vida das vítimas".

José Elias dos Santos está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Chaves, desde 4 de junho de 2020, dois dias depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária de Vila Real.