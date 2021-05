Acusado de oito crimes de tentativa de homicídio por disparar após ser expulso de café 

Rogério Matos Hoje às 11:54 Facebook

O Ministério Público de Almada acusou um homem de 59 anos de oito crimes de tentativa de homicídio por ter disparado contra pessoas e carros na Fonte da Telha após ser expulso de um café. O caso ocorreu na noite de 9 de novembro de 2020 e ninguém foi atingido.

O homem foi expulso de um café por estar embriagado e revoltado, pôs-se ao volante da sua viatura e disparou na via pública. De acordo com a acusação, o arguido disparou por diversas vezes para veículos em andamento, bloqueando-lhes se necessário fosse a trajetória. O primeiro alvo foi o funcionário do estabelecimento de onde foi expulso, mas, ao todo, entre passageiros e condutores de viaturas, disparou na direção de oito pessoas, as quais só não atingiu por mero acaso.

O arguido encontra-se em prisão domiciliária e obrigado a sujeitar-se a tratamento para a adição do consumo de bebidas alcoólicas. Para além de oito crimes de tentativa de homicídio, está acusado de detenção de arma proibida.