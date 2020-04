Acusado de tentar matar o irmão e o cunhado a tiro

Alexandra Lopes Hoje às 15:43 Facebook

O Ministério Público acusou um homem de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida.

O gerente de um restaurante em Calendário, Famalicão disparou contra o irmão, e de seguida tentou alvejar o cunhado, por isso está agora acusado de dois crimes de homicídio na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida. Está em prisão domiciliária.

Segundo o Ministério Público, o arguido mantinha com o irmão e a irmã divergências relativas à exploração do restaurante que geria.

Na sequência dessas discordâncias, diz o MP, no dia 30 de setembro do ano passado, o homem "alvejou o irmão com dois tiros de uma pistola que trazia consigo". De acordo com a mesma fonte disparou uma primeira vez quando o irmão acabou de se sentar ao volante do carro, e outra vez quando este arrancou para fugir do arguido.

A seguir, diz o MP, o gerente foi ao restaurante da irmã, também em Famalicão, e disparou duas vezes na direção do cunhado que estava sentado na esplanada. Antes, refere a acusação, avisou-o que ia "furar". O cunhado fugiu para o interior do estabelecimento comercial.

"O arguido não logrou, por razões alheias à sua vontade, atingir nenhum dos familiares que visou", nota o MP.