Acusado de violência doméstica fica em liberdade mas com vigilância eletrónica

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem, com 66 anos, por posse ilegal de uma arma em Freixo de Espada à Cinta, que está ser investigado por suspeita de violência doméstica.

A diligência foi da responsabilidade do Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR, que na passada quarta-feira efetuou a detenção do suspeito no decurso de uma investigação pelo crime de violência doméstica. A GNR apurou que o homem exercia violência psicológica e ameaças de morte à companheira, com 54 anos. Numa altura em que foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, foi apreendida uma arma de fogo e três munições de calibre 12, informou uma fonte do Comando de Bragança.

O detido, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Torre de Moncorvo, ficou sujeito às medidas de coação de proibição de aquisição e uso de armas ou outros objetos e utensílios capazes de facilitar a continuação da atividade criminosa, bem como de proibição de contactos, por qualquer meio, com a ofendida, nomeadamente de se aproximar desta, da sua residência ou do seu local de trabalho, sendo ainda obrigado a manter uma distância mínima de 200 metros, fiscalizada por pulseira eletrónica.