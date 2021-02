Acusado de roubar taxista, fugir e colidir contra o táxi

Rogério Matos Hoje às 12:19 Facebook

Um homem foi agora acusado pelo Ministério Público do Barreiro pela prática de um crime de roubo qualificado, por, em 2018, ter roubado um taxista, com que, por acidente, colidiu de bicicleta mais tarde.

Aconteceu em janeiro desse ano. O taxista esperava dentro da viatura por passageiros numa praça no Barreiro, quando foi abordado por um encapuzado que lhe roubou o telemóvel e se pôs em fuga de bicicleta. O roubo foi rápido e o suspeito, além da cara tapada, tinha luvas e o que parecia ser uma arma de fogo.

O taxista partiu em perseguição do suspeito, mas como este conseguiu fugir, desistiu de tentar encontrá-lo e dirigiu-se de carro até à esquadra da PSP para apresentar queixa. No trajeto, foi abalroado por um ciclista. Quando saiu da viatura para prestar socorro à vítima, que se encontrava estendida no chão, o taxista apercebeu-se de que se tratava do homem que lhe tinha roubado o telemóvel, que também se encontrava no chão junto à bicicleta.