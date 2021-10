Acusados de tentar matar em luta de gangues de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:52 Facebook

Ministério Público deduz acusação contra três indivíduos do Bairro do Fujacal que foram ao Bairro das Enguardas fazer pintura para provocar grupo rival.

Três membros do chamado grupo do Fujacal, de Braga, acabam de ser acusados de crimes de tentativa de homicídio, cometidos sobre indivíduos residentes no Bairro das Enguardas, e de posse de arma proibida. Em pano de fundo está a guerra entre grupos dos dois bairros sociais de Braga, que se vem traduzindo em "episódios de violência, incluindo disparos de arma de fogo na via pública", enquadra o Ministério Público (MP).

Os arguidos, Henrique Lima, Davide Chilombo e Rilker Richard, são acusados numa altura em que se aguarda ainda pela acusação sobre ataques a tiro atribuídos ao grupo das Enguardas. O presente caso começou com uma provocação de três arguidos (e de um quarto indivíduo não identificado) que consistiu em pintarem, a preto, a palavra "Fujacal" e rasurarem a inscrição "Enguardas Bronx", numa deste bairro.