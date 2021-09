Acusados de tentativa de homicídio por vingança à porta de bar 

Rogério Matos Hoje às 18:15 Facebook

O Ministério Público do Seixal acusou de homicídio qualificado tentado dois homens que tentaram matar a tiro um rival, de 30 anos, à porta de uma discoteca do Seixal. O caso ocorreu na madrugada de 9 de novembro de 2019.

Os arguidos tinham uma arma de pequeno calibre e atingiram a vítima pelo menos sete vezes na zona do abdómen e barriga. De acordo com a acusação, na origem da tentativa de homicídio estiveram desentendimentos no interior de uma discoteca na Avenida Silva Gomes, na Amora.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros do Seixal e transportada para o Hospital Garcia de Orta, onde recebeu tratamento aos ferimentos. Os arguidos foram detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal e estão hoje em liberdade, com a condição de se apresentarem às autoridades, o que não acontece.

O Ministério Público recebeu recentemente a informação de que os dois arguidos não se têm apresentado na esquadra e por isso emitiu mandato de detenção sobre os dois para aplicação de nova medida de coação, que pode ser de prisão preventiva.