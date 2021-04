Adepto do Benfica atingido na cara com uma tocha

Joaquim Gomes Hoje às 20:56, atualizado às 22:06 Facebook

Um adepto do Benfica foi atingido na cara com uma tocha, a meio da tarde deste domingo, em Braga. Um homem lançou-lhe o artefacto, alegadamente por estar com uma camisola das "águias".

A vítima, com cerca de 30 anos, operário, foi agredido junto ao Edifício Arco Íris e sofreu queimaduras na orelha esquerda e na face, tendo sido assistido inicialmente pelo INEM e transportado para o Hospital Central de Braga, onde já teve alta clínica.

À saída do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, o homem não prestou declarações aos jornalistas, tendo sido ouvido pela PSP, que foi ao local da ocorrência e aos serviços hospitalares. Desconhece-se, para já, a identidade dos agressores.