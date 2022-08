Adepto do Vitória obrigado a ficar na esquadra durante 1.ª parte dos jogos

O homem de 29 anos detido pela PSP, na quarta-feira passada, em Guimarães, na sequência de desacatos após o jogo da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da UEFA Conference League, entre o Vitória Sport Clube e o Hajduk Split, foi proibido de frequentar ou entrar em qualquer recinto desportivo. Durante os jogos, terá que se apresentar na esquadra da Polícia e aqui permanecer durante os primeiros 45 minutos.

O adepto foi detido por ter arremessado objetos contra os agentes policiais e as respetivas viaturas. O Tribunal de Guimarães, depois de ouvir o indivíduo, determinou que este tem de se apresentar no órgão de polícia criminal de Guimarães nos dias e nas horas em que a equipa principal do Vitória estiver a jogar. Isto é válido tanto para os jogos das competições nacionais como para desafios internacionais. Nestes dias o adepto fica obrigado a permanecer nas instalações da Polícia até ao intervalo do jogo.

Já estava proibido