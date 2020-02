Adepto proibido de entrar em estádios detido ao assistir a jogo de iniciados

Inês Banha Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 47 anos proibido pelo tribunal de entrar, durante um ano, em recintos desportivos, foi detido, por desobedecer àquela sanção, durante um jogo de futebol das camadas jovens no concelho de Santa Cruz, na ilha da Madeira.

O caso aconteceu no domingo, durante uma partida da categoria de iniciados (sub-15).

O suspeito "foi intercetado, por um elemento policial afeto à Divisão Policial de Machico, no interior do recinto desportivo em violação à ordem judicial de interdição de acesso a recintos desportivos, durante um determinado período de tempo (um ano), com sentença transitada em julgado, pela prática de um crime previsto na Lei da Segurança e Combate ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância nos Espetáculos Desportivos", refere esta segunda-feira à noite, em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira.

O homem foi constituído arguido e "notificado para se apresentar ao Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz, a fim de conhecer qual a medida de coação a ser aplicada".

Na nota, a PSP apela ainda aos "adeptos a quem forem aplicadas medidas cautelares ou sanções acessórias de interdição de entrada nos recintos desportivos, por via judicial ou administrativa, que as cumpram escrupulosamente, sob pena de lhes serem agravadas essas sanções".