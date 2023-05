Adeptos do Vitória detidos no Dragão vão a tribunal na segunda-feira 

Os 48 adeptos do Vitória Sport Clube que, no sábado, foram detidos pela PSP, junto ao Estádio do Dragão, foram identificados e notificados para se apresentarem no Tribunal, no Porto, na segunda-feira.

De acordo com o Comando Metropolitano da PSP do Porto, os adeptos devem comparecer no tribunal, pelas 14 horas de segunda-feira, para conhecerem as medidas de coação que lhes serão aplicadas.

Os torcedores vitorianos foram detidos na sequência de uma intervenção da PSP, em resposta a uma participação sobre uma rixa, nas imediações do Estádio do Dragão. Na altura, os adeptos deslocavam-se para o estádio, onde aconteceu o jogo da 34ª e última jornada da I Liga, entre a equipa de Guimarães e o F. C. Porto, que a equipa visitada venceu por 3-0.