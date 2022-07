Adeptos do Vitória ilibados de ameaçar dois polícias

Crimes apontados a cinco adeptos do Vitória de Guimarães não se provaram em julgamento. Advogado diz que os vitorianos estão a ser instrumentalizados.

O Tribunal Judicial de Guimarães absolveu, na última quinta-feira, cinco membros da claque White Angels, do Vitória Sport Clube, que tinham sido acusados pelo Ministério Público da prática, em coautoria, de dois crimes de injúrias agravadas e outros tantos de ameaças agravadas, presumivelmente cometidos contra dois polícias. Os factos que deram origem à acusação remontam a 23 dezembro de 2018, data em que o Vitória jogou em Guimarães contra o Sporting Clube de Portugal.

O processo nasceu da denúncia de dois agentes da PSP destacados para fazer o policiamento e vigilância do grupo de adeptos da equipa da casa, nomeadamente na sua entrada e saída do Estádio D. Afonso Henriques. Todavia, em sede de julgamento, onde os arguidos optaram por não prestar declarações, não se fez prova senão da condição socioeconómica dos acusados e do facto de não terem antecedentes criminais.