Adeptos italianos detidos em Braga libertados

O Tribunal Judicial de Guimarães agendou, esta sexta-feira, para dia 23 de fevereiro, o julgamento sumário de seis cidadãos italianos, adeptos da Fiorentina, detidos ontem pela PSP de Braga na sequência de desacatos.

Os seis detidos, quatro dos quais ficaram feridos nos confrontos, foram esta manhã levados ao tribunal pela Polícia, mas acabaram libertados, tendo regressado ao país.

Os desacatos, que incluíram arremesso de garrafas, pedras e paus contra automóveis e agentes, obrigaram a Polícia de Intervenção a usar bastões e balas de borracha para conter uma parte dos cerca de mil adeptos italianos que se deslocavam para o estádio municipal, para presenciarem o jogo da Liga de Conferência entre o Braga e a Fiorentina, ganho pelos italianos por 4-0.

Os desacatos causaram, também, dois feridos ligeiros entre os polícias.

O Comando Distrital da PSP de Braga confirmou, na quinta-feira, a ocorrência de incidentes com adeptos da Fiorentina. "Quando se efetuava o acompanhamento de cerca de um milhar de adeptos visitantes na sua deslocação para o estádio, pelas 16.45 horas, no início da rua de S. Martinho, em Braga, verificou-se a existência de agressões entre os adeptos", pode ler-se na nota de imprensa.

A PSP acrescenta que os agentes mais próximos do local "tentaram fazer cessar as agressões, tendo de imediato um conjunto alargado de adeptos atacado os polícias, através do arremesso de artigos pirotécnicos, pedras, garrafas, paus e impactos com cintos". "Para salvaguarda da integridade física dos polícias, foi reposta a ordem através do uso da força e meios coercivos de baixa potencialidade letal", conclui a nota.