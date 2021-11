Aderiu a grupos de WhatsApp para partilhar pornografia infantil

JN Hoje às 14:34 Facebook

Um homem foi acusado de pornografia de menores e detenção de arma proibida pelo Ministério Público do Porto. Terá partilhado centenas de ficheiros em grupos de pornografia infantil na rede social WhatsApp.

Segundo um comunicado do Ministério Público (MP), entre dezembro de 2016 e 15 de março de 2018 - data em que foi alvo de buscas -, o arguido terá efetuado pelo menos 33 "uploads" de ficheiros de imagem e vídeo com menores desnudados, em poses pornográficas ou a manter relações sexuais com adultos.

Ao mesmo tempo, através da aplicação WhatsApp aderiu a 19 grupos exclusivamente dedicados à partilha de conteúdos de abusos sexuais de crianças, alguns dos quais com a denominação CP, cujo acrónimo corresponde à expressão inglesa "Child Porn", enquanto outros tinham designações cujas iniciais eram CP ("Colégio Privado", "Catedráticos del CP" ou "Caldo de Pollo").

Para aderir e permanecer naqueles grupos, o arguido teve de partilhar centenas de ficheiros de pornografia infantil.

Foi agora acusado de um crime de pornografia de menores e outro de detenção de arma proibida.