Adiada leitura do acórdão no caso "e-Toupeira"

A leitura do acórdão do processo em que Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica, está acusado de ter subornado funcionários judiciais para espiarem casos a correr na Justiça foi adiada devido à greve dos funcionários judiciais.

A diligência estava agendada para as 13.30 horas desta quarta-feira, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, não tendo sido, para já, marcada nova data.

Além de Paulo Gonçalves, são arguidos no processo e-Toupeira dois funcionários judiciais: José Silva e Júlio Loureiro. Em causa estão crimes de corrupção, acesso indevido e violação de segredo.