Adiada sentença no caso da mulher que matou companheira no Porto

O tribunal adiou, esta quarta-feira, para dia nove de fevereiro a leitura da sentença de Ana Miranda, de 32 anos, que confessou em tribunal ter matado, à facada, no Porto, Catarina Gonçalves, ex-companheira.

A mulher está acusada de dois crimes de violência doméstica e um crime de homicídio qualificado. Nas alegações finais, em janeiro, o Ministério Público pediu a sua condenação a uma pena de 18 anos de prisão. O advogado de defesa admitiu uma condenação por homicídio por negligência.

Devido a alterações de matéria de facto, o juiz considerou que os advogados teriam requerimentos a apresentar, pelo que não terminou o acórdão.

Não aceitava divórcio

O crime aconteceu em 13 de março de 2021, no Amial. Ana Miranda esperou que Catarina saísse para trabalhar e abordou-a. As duas discutiram e Catarina lançou gás pimenta para a cara de Ana. Esta muniu-se de uma faca de cozinha que tinha levado consigo e esfaqueou 12 vezes Catarina, que morreu no local. Após o crime, Ana pediu a um transeunte que chamasse a polícia e foi-se embora. Vinte minutos depois, entregou-se na esquadra do Bom Pastor, onde admitiu o crime e indicou onde estava a faca.

Inicialmente, Ana manteve-se em silêncio no julgamento - até 12 de janeiro, dia em que confessou o homicídio de Catarina, que pediu o divórcio e saiu de casa meses antes, após uma relação de sete anos.