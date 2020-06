Adiadas medidas de coação de novos suspeitos de envolvimento na morte de Luís Giovani

Glória Lopes Ontem às 23:39 Facebook

Foi adiada para quarta-feira a continuação do primeiro interrogatório judicial aos três novos arguidos suspeitos de envolvimento na morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues.

Depois de os suspeitos, com idades entre os 24 e os 32 anos, terem sido interrogados durante mais de cinco horas, a juíza que conduziu o interrogatório decidiu, dado o "adiantado da hora e a complexidade das questões a decidir", declarar interrompida a diligência e designar o dia de quarta-feira para continuação e decisão das medidas de coação.

Os três arguidos foram detidos pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após diligências de investigação que vem realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de dezembro de 2019, do jovem estudante caloiro do Instituto Politécnico de Bragança.

A Polícia Judiciária já havia procedido à detenção, no passado dia 16 de Janeiro de 2020, de cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, atualmente a cumprir as medidas de coação, três em prisão preventiva e dois em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.