Adiado de novo julgamento do dono de Lusiaves

O julgamento de Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves, foi adiado, na semana passada, pela quarta vez. O patrão do grupo avícola sediado em Leiria devia ter começado a ser julgado pelo Tribunal de Viseu a 4 de novembro.

Foi o coletivo de juízes que pediu o último adiamento, para 8 de setembro, após as férias judiciais. "Na data e horas designadas para o início da audiência houve, entretanto, necessidade de agendar, por absoluta impossibilidade de agenda em datas mais próximas, a realização de julgamento, um processo de natureza urgente, com três arguidos presos", explicou em despacho a presidente do coletivo. Alexandra Albuquerque acrescentou que a sessão marcada para 31 de março também não se realizará, por motivos idênticos.

"O tribunal coletivo por mim presidido tem reservadas apenas as quintas-feiras de cada semana para audiências de julgamento, circunstância que, aliada ao facto de existirem nesta Central Criminal inúmeros julgamentos de natureza urgente, com arguidos presos, com prevalência sobre os demais (...) leva ao indesejável adiamento de diligências agendadas em processos de natureza não urgentes", salienta a juíza.