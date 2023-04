Adiado julgamento de empresários suspeitos de desviarem fundos

O Tribunal de Aveiro adiou, esta quinta-feira, o início do julgamento de três empresários acusados de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, branqueamento de capitais e insolvência dolosa.

Os empresários são suspeitos de terem desviado apoios públicos do IAPMEI destinados a uma empresa de betão de Oliveira do Bairro. O Ministério Público pediu que a vantagem recebida seja declarada perdida a favor do Estado.

Esta quinta-feira os arguidos compareceram, mas considerou-se não estarem reunidas condições para se dar início ao julgamento por faltar documentação do Tribunal Constitucional sobre a petição de perda alargada de bens.