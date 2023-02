Adiado julgamento de padre acusado de aliciar sexualmente menor

JN Hoje às 10:49 Facebook

Foi adiado o julgamento do padre Luís Miguel Costa, de 47 anos, que está acusado de tentativa de coação sexual e aliciamento de um menor para fins sexuais. O início da audiência estava marcada para esta manhã no Tribunal de Viseu, mas foi adiado por causa da greve dos funcionários judiciais.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), em 27 de março de 2021 "o arguido, quando se encontrava sentado ao lado de um menor", que na altura tinha 14 anos, "tocou com a sua mão na mão da vítima e, pouco depois, deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente" com ele.

"De seguida, convidou o menor para se encontrar com ele no WC, local onde, puxando-o para junto de si, aproximou os seus lábios aos dele, procurando repetidamente beijá-lo na boca, o que este evitou", acrescentou.

O MP referiu ainda que, "pouco depois", o padre mandou "diversos SMS para o telemóvel do menor, aliciando-o para um encontro a fim de se relacionar sexualmente com ele".

O início do julgamento foi adiado em consequência da greve dos funcionários da justiça que se iniciou a 15 de fevereiro e decorre até 15 de março. Ainda não foi marcada nova data para a audiência.