ADN em escova de dentes permitiu identificar cabeça de massagista tailandesa

Alexandre Panda Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Acusados de decapitar massagista tailandesa e abandonar saco com resto mortal na praia de Leça negam o crime.

A cabeça da massagista de nacionalidade tailandesa encontrada dentro de um saco de plástico, na praia de Leça, em Matosinhos, no início de março do ano passado, foi identificada pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto graças ao ADN da vítima, recolhido numa escova de dentes, que a mulher tinha deixado em casa de uns amigos de Guimarães, onde tinha passado o Natal de 2018.

Na terça-feira, a antiga patroa de Natachaya Jenrob, Sangam Sawaiprakhon, 52 anos, também tailandesa, e o companheiro desta, Wassem Haider, de 33 anos, começaram a ser julgados no Tribunal de Matosinhos. Negam qualquer crime.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui