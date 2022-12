ADN misterioso absolve patrão da morte de ucraniano

Alexandre Panda e Óscar Queirós Hoje às 09:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Homicídio causado por sodomia com objeto contundente pode ter sido cometido por terceiro. Falta de provas leva juízes a condenar horticultor e outros três arguidos apenas por profanação de cadáver.

Sem arma do crime, sem certezas quanto ao local e hora da morte e com vestígios de ADN numa unha da vítima que não correspondem a nenhum dos arguidos, os juízes do Tribunal de Matosinhos absolveram, na terça-feira, o empresário agrícola Danny Eusébio, da Póvoa de Varzim, do homicídio do imigrante ucraniano Oleg Beregovenko. O coletivo condenou, porém, o antigo patrão da vítima, a sua mãe, a mulher e o sócio pelo crime de profanação de cadáver a um ano de prisão suspensa da sua execução. Danny Eusébio, que ontem também foi absolvido de escravizar o imigrante, foi libertado da prisão preventiva a que estava sujeito.

No acórdão, a que o JN teve acesso, o tribunal explica que existem demasiadas dúvidas no processo para condenar o arguido. Pela prova produzida em julgamento, os juízes admitem que o empresário foi a última pessoa a estar com Oleg, a 10 de junho de 2021. Danny Eusébio, de 43 anos, é um horticultor com estufas situadas na freguesia da Estela. Para o ajudar, contratou Oleg em 2018, que já vivia em Portugal havia 10 anos. O empresário instalou-o numa rulote, aparcada num terreno agrícola, junto das estufas, onde o Ministério Público (MP) acredita que foi cometido o homicídio.