Adolescente de 16 anos esfaqueado na cara ao entrar para o autocarro

Um jovem de 16 anos foi esfaqueado na cara esta quarta-feira, no concelho de Sintra, quando estaria a entrar para o autocarro e foi levado para as urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas recusou-se a explicar o sucedido ou a identificar o agressor, relatou ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a PSP, a agressão com arma branca ocorreu por volta das 18 horas na Avenida da Cidade de Londres, de Agualva-Cacém, cujos bombeiros transportaram a vítima para as urgências.

A mesma fonte contou que o jovem terá sofrido um golpe profundo no rosto quando entrava para o autocarro, mas que continuava, esta noite, por apurar se foi algum ajuste de contas, uma vez que recusou liminarmente identificar o autor do crime.